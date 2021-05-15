شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوي من تأخر ضخ مياه الشرب بمدينتي سفاجا والقصير بالبحر الأحمر إلى 9 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعددت شكاوى المواطنين مدينتي سفاجا والقصير بالبحر الأحمر ضد مسؤولي شركة المياه بسبب تأخر ضخ المياه للأهالي لتصبح مرة واحدة كل 9 أيام وسط مطالب بتقليل فترة التباعد في الضخ لتصبح 3 مرات في الأسبوع بدلا من مرة واحدة في الأسبوع خاصة مع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة

فيما طالب أهالي مدينتي سفاجا والقصير بمحافظة البحر الأحمر الهيئة القومية لمياه الشرب بسرعة إنشاء محطتي تحلية مياه البحر الجديدة وذلك لسد العجز الشديد في حصة المدينة من مياه الشرب مع وجود ازمة شديدة وعجزا في كمية مياه الشرب المخصصة للمدينتين خاصة مع طول مدة فترة الضخ التي وصلت ما بين 8 إلى 9 أيام حيث وصلت مدة ضخ المياه من الخزانات الرئيسية إلى الأهالي إلى ٨ أيام

وأوضح أهالي المدينتين في شكواهم للمصري اليوم انه خلال فترة توقف ضخ المياه في الخطوط التي تصل إلى ٨ أيام يؤدى إلى ركود باقى المياه داخل الخطوط ونظرا لنسبة الرطوبة العالية تساعد على وجود بيئة مساعدة لنمو الميكروبات والطفيليات والديدان داخل الخطوط وعندما يستأنف الضخ يتم دفع كل هذه المياه الراكدة إلى المواطن ليشرب منها ويستخدمها في كل الأغراض المنزلية

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الاحمر انه نظرا لحدوث عواصف ترابية شديدة أدت إلى سقوط عدد ٤ اعمدة كهربائية هوائية من الاعمدة المغذية لمحطات الرفع لخط مياه قنا / سفاجا مما ادي إلى تعطل الخط

وأضاف بيان للشركة أنه تم تعديل مواعيد الضخ لمياه الشرب بعدة مناطق بمدينة سفاجا وترحيل المواعيد لمدةة٢٤ ساعة حتى يتم انتظام الضخ.