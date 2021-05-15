شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أكلة فسيخ.. تسمم أسرة في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب تناول أسرة فى البحيرة وجبة فسيخ فى إصابتهم بالتسمم ونقلهم إلي مستشفى رشيد وتحويلهم إلي مركز السموم فى الإسكندرية.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة رشيد بوصول أسرة إلي مستشفى رشيد المركزي مصابين بأعراض التسمم.

وتبين من الانتقال والفحص إصابة «نبيلة .ش» 37 سنة، و«شريهان .ب» 17 سنة، و«فاطمة .ب» و«حبيبة .ب» 12 سنة، بتسمم غذائي وتم عمل الاسعافات الأولية اللازمة، ونقلهم إلي مركز السموم فى المستشفى الميري فى الإسكندرية.