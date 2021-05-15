شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مطار مرسي علم يستقبل 15 رحلة طيران بينها 10 من بولندا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تفاصيل جدول تشغيل الرحلات بمطار مرسى علم الدولى جنوب البحر الاحمرى اليوم السبت استقبال 15 رحلة طيران دولية سياحية بينهم 10 رحلات قادمة من المطارات البولندية، وذلك ضمن 48 رحلة طيران دولية من جنسيات مختلفة يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجارى.

وتبدا رحلات اليوم السبت بوصول 3 رحلات من مطار براغ التشيكى ويعقبها 10 رحلات من بولندا، ثم رحلة من مولدوفيا واخرى من دولة اوكرانيا.

وسيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وعدم السماح لأى سائح بدخول إلا بعد التأكد من سلبيته لفيروس كورونا من خلال تحليل ال pcr.