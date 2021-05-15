شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 552 طن مخلفات وغلق محال ومقاهى لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أجهزة محافظة الجيزة جهودها لرفع مستوى الخدمات ومتابعة سريان القرارات الصادرة بشأن منع التجمعات وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من مرض كورونا ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قام مركز ومدينة منشأة القناطر بشن عدد من الحملات بنطاق قرى وشوارع المدينة والتى أسفرت عن غلق 5 محال تجارية ومقهى لتجاوزها مواعيد الغلق وتحرير 6 محاضر إِشغال طريق، كما تمكنت جهود النظافة عن رفع 90 طن مخلفات بمختلف قطاعات المدينة.

كما قامت أجهزة حي جنوب بشن حملة استهدفت إشغالات الباعة الجائلين، وقد تم من خلال الحملة رفع كافة محتويات ملاهى وألعاب أطفال بشارع المحطة "سوق الأحد"، وتم إيداع ما تم رفعه مخازن الحى.

كما أسفرت حملة لمركز ومدينة البدرشين عن غلق وتشميع مقهى ومحل تجارى لمخالفتهما لمواعيد الغلق وتحرير 3 محاضر لعدم ارتداء الكمامة ومصادرة 18 حالة إشغال، بالإضافة إلى رفع 92 طن مخلفات بنطاق قرى "الشوبك، ميت رهينة، أبورجوان، دهشور، المرازيق".

وبنطاق حى العجوزة تم شن حملة مكبرة شملت شوارع "النيل، العلميين، سور نادى الترسانة، وادى النيل، دمشق" والتى تم خلالها مصادرة مجموعة من المخالفات وحالات الإشغال والتى تم إيداعها مخازن الحى.

وبنطاق حى الوراق تم توجيه لجان متابعة برفقة قوات الأمن والتى شملت شوارع "كورنيش النيل، الغاز، ترعة السواحل، العروبة، عشرة، السنترال، عزبة المفتى، طناش، جزيرة محمد" والتى أسفرت عن مصادرة 50 شيشة و 25 كرسى و2سماعة كبيرة و 2 منقد فحم و 2 براويطة ، 2 كوريك.

ونفذت أجهزة حى شمال الجيزة عدد من الحملات بشوارع "محمد حجازى، العامل الأول، سعد زغلول، طلعت حرب، النيل، المحطة" والتى أسفرت عن مصادرة 35 شيشة و 27 كرسى و2 محضر مخالفة وغلق وتشميع مقهى وقاعة أفراح والتحفظ على الملاك بمعرفة القوات الأمنية المرافقة.

كما تمكنت إدارات البيئة بالتعاون مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة من رفع 310 أطنان مخلفات بنطاق مركز ومدينة أوسيم و60 طن بنطاق مركز ومدينة أطفيح.