شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الحركة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر فى ثالث أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365”، بثا مباشرا صباح اليوم السبت، رصد خلاله طبيعة الحركة المرورية أعلى كوبري أكتوبر، بمحافظة القاهرة، في ثالث أيام عيد الفطر، وانتظام حركة السير وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور، واختفاء التكدسات المرورية.

وشهد طريق الكورنيش في الاتجاه القادم من ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، ومنطقة المظلات، إلى ميدان التحرير، وحلوان والمعادي، سيولة مرورية تامة، مع اختفاء التكدسات والعوائق التي من شأنها التأثير السلبي على حركة السير.