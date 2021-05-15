شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السلطة القضائية الإيرانية المتشدد إبراهيم رئيسى يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية ، إن رئيس السلطة القضائية فى إيران، إبراهيم رئيسى المعروف بتشدده، والذى شارك أيضا فى لجنة ضالعة فى الإعدام الجماعى لآلاف السجناء فى عام 1988، قد تقدم بأوراق ترشحه فى الانتخابات الرئاسى فى البلاد.

واختير اسم إبراهيم رئيسى كخليفة محتمل للمرشد الآعلى أية الله على خامنئى، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأنه لم يترشح فى السباق الرئاسى، ومع ذلك، فإن تقدمه بأوراق ترشحه يظهر أنه لا يزال مهتما بالمنصب الذى فشل فى الوصول إليه فى عام 2017.

وتشير أسوشيتدبرس إلى أن علاقة رئيسى الوثيقة بخامنئى وشعبيته تأتى جزئيا من حملته لمكافخة الفساد، مما يجعله أوفر حظا فى انتخابات يقول المحللون إن المتشددين يتفوقون فيها.

وفى بيان أصدره قبل تقديم أوراق ترشيحه، وعد رئيسى بمحاربة الفقر والفساد والإذلال والتمييز لو أصبح رئيسا. وأضاف أن فترته فى المنصب ستسعى لإيجاد إدارة شعبية لإيران قوية.

إلا أن النشطاء لديهم رؤية مختلفة تماما لرئيسى، بحسب الوكالة لدوره فى عملية الإعدام الجماعى للسجناء فى نهاية حرب إيران الطويلة مع العراق عام 1988. فبعدما قبل المرشد الأعلى فى هذا الوقت روح الله الخومينى وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة، قام عدد من مقاتلى المعارضة مجاهدى خلق المسلحين من قبل الرئيس العراقى صدام حسين باقتحام الحدود الإيرانية فى هجوم مفاجئ.

وأوقفت إيران فى النهاية هجومهم، إلا أن ما حدث مهد الطريق لإعادة محاكمات زائفة للسجناء السياسيين والمسلحين، والذى أصبح يعرف فيما بعد بلجان الموت. وقدرت منظمات حقوقية دولية أن ما يقرب من 5 آلاف شخص تم إعدامهم. ولم تعترف إيران أبدا بعمليات الإعدام التى تم تنفيذها على ما يبدو بأوامر من الخومينى.