شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 أشخاص والتحفظ على دراجتين ناريتين لإلقاء أكياس مياه على المارة بشبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث المنوفية من كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام بعض الأشخاص يستقلون عدد «2» دراجة نارية وبحوزتهم أكياس ممتلئة بالمياه، يقومون بإلقائها على المواطنين بالطريق العام بمدينة شبين الكوم بالمنوفية.

وأكدت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص ومقيمين بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية.

تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم عدد «2» دراجة نارية إحداهما بدون لوحات معدنية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.