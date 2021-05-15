شكرا لقرائتكم خبر عن 31 مايو آخر موعد للتقديم بمسابقة جامعة القاهرة الطلابية للإبداع الشعرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة القاهرة استقبال الموضوعات من طلابها من مسابقة الإبداع الشعرى بالفصحى والعاملة والتي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ، أون لاين للطلاب فى مجال الشعر (الفصحى - العامية)، وذلك في موضوعات (العاشر من رمضان - شهداء الجيش والشرطة - كوفيد 19 - الريف المصري)، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية.

ومن المقرر أن يتم غلق باب التقدم للمسابقة يوم 31 مايو الجارى، وتستهدف المسابقة تعميق روح الولاء والانتماء للوطن، والتفاعل بوعي مع واقعه وقضاياه المعاصرة لخلق جيل قادر علي البناء والإبداع، والحفاظ على المكتسبات والإنجازات التى تحققها الدولة بإرادة قيادة وطنية حكيمة، وشعب قادر على العطاء.

وكان الدكتور محمد الخشت، أكد أنه تم تشكيل لجان تحكيم المسابقة من أساتذة الأدب والنقد بالجامعة، وأنه سيتم تطبيق معايير التحكيم على أساس طبيعة التجربة الشعرية ومستوى الصدق الفني، ومستوى الأداء اللغوي والتصويري، والقدرة على نقل التجربة وتمثل الموقف، وإبراز الحدث موضوع القصيدة بشكل فني، والصفاء اللغوي وسلامة الصياغة، وطبيعة الملكة الإبداعية والإبتكار، مؤكدًا استبعاد الأعمال المنقولة والمكررة.

ومن المقرر أن الأعمال الفائزة ستمنح جوائز مالية في كل مجال (الفصحى - العامية)، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قيمتها 2000 جنيه، والمركز الثاني 1500 جنيه، والمركز الثالث 1000 جنيه، ومن المركز الرابع إلى المركز العاشر 400 جنيه.