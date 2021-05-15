شكرا لقرائتكم خبر عن وصول دفعة جديدة من قطارات مترو الأنفاق المكيفة للخط الثالث بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر بالهيئة القومية للأنفاق أنه متوقع دفعة جديدة من قطارات مترو الأنفاق المكيفة الجديدة المتعاقد عليها لصالح الخط الثالث للمترو بعد عيد الفطر، قادمة بحرا من ميناء ماسان في كوريا الجنوبية فى اتجاه ميناء الإسكندرية، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطار مكيف متعاقد عليها مع شركة هونداي روتم الكورية للخط الثالث.

والقطارات المكيفة الجديدة متعاقد عليها بقيمة 317 مليون يورو بالإضافة 640 مليون جنيه مصري من الخزانة العامة للدولة، وبما يعادل 6.361 مليار جنيه، ويتم تمويل الشق الأجنبي من خلال قرض ميسر من الحكـــومة الكورية بفترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة.

والقطارات الجديدة لها مواصفات مميزة حيث يتمتع بنظام تكييف هواء عالي السعة وتم تزويده بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية كما تم تزويده بكاميرات تليفزيونية مثبته في مقدمته للمراقبة المركزية للسكة ، ويوجد داخل العربات شاشات LCDلاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

كما يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار ، كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل لتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل كذلك تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع .