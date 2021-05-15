شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تستأنف اليوم استلام القمح المحلى من المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت استلام القمح المحلى من المزارعين ثالث أيام عيد الفطر المبارك بكافة مواقع استلام القمح.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بالوزارة وكذلك غرف العمليات بالمديريات عمليات توريد الأقماح المحلية، وأن جميع المواقع التى تتسلم الأقماح المحلية والتى يصل عددها الى 450 موقعا تعمل ويتم متابعتها والرقابة عليها من الأجهزة الرقابية بالوزارة.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قد قرر إيقاف العمل بمواقع استلام القمح المحلى فى اليوم الأول والثاني من عيد الفطر المبارك، على أن يبدأ العمل فى ثالث أيام عيد الفطر، بعد إجراء عمليات التطهير والتعقيم للمواقع التي تتسلم الأقماح المحلية.