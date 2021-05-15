شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: قرابة مليون و600 ألف يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية.. يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى قرابة مليون و600 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادى امتحان الشهادة الإعدادية للدور الأول فى يونيو المقبل، حيث يتم توزيع الطلاب على لجان امتحانية فى المدارس وتعقد الاختبارات ورقيا، كما يعقد امتحان كل مادة منفصلا وليس امتحانا مجمعا.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن مجموع الطالب فى الامتحان بالترم الثانى هو الذى سوف يعتد به فى تنسيق الثانوى العام والمدارس الفنية وأيضا التقدم لمدارس المتفوقين بعد انتهاء مرحلة الشهادة الإعدادية، لافتة إلى أن الامتحانات سوف تعتمد بشكل أكبر على الاختيار من متعدد ومنهج شهور مارس وأبريل وأجزاء من مقرر شهر مايو حسب توزيع المقررات الدراسية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن الوزارة سوف توفر كافة وسائل الآمان للطلاب لحمايتهم من فيروس كورونا حيث يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات منفردين فى المدارس لا يشاركهم أى من طلاب الصفوف الأخرى بعد انتهاء العام الدراسى نهاية أبريل الماضى لصفوف النقل، موضحة أنه سيتم تخصيص مقعد لكل طالب داخل لجنة الامتحان الفرعية بالمدرسة مع جعل عدد الطلاب فى اللجنة لا يزيد عن 14 طالبا بحد أقصى، مشيرة إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية على الطلاب جزء مرتبط بخطة الامتحانات بجانب الخطة الفنية المتعلقة بالأسئلة والامتحانات.