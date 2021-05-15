شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبدأ تسليم 6941 وحدة سكنية خلال أيام لسكان المناطق العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة القاهرة أنه من المقرر أن يتم افتتاح مشروع معا لتطوير العشوائيات بمدينة السلام، ومشروع أرض الخيالة بحى البساتين، خلال أيام، والتي توفر هذه المشاريع 6941 وحدة سكنية تسلم للسكان مفروشة بالكامل شامل الأجهزة الكهربائية والأثاث، ويتم تأسيسها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية.

ويقع مشروع أرض الخيالة بحي البساتين جنوب القاهرة، وبلغت نسبة التنفيذ 100%، ويتم الآن فرش الوحدات ليتم نقل سكان المناطق العشوائية للسكن به، حيث بدأ تنفيذ هذا المشروع في يناير 2019 ويشمل 2525 وحدة سكنية على مساحة أرض حوالي 40 فدانا، ويشمل كافة الخدمات المطلوبة، والتى تتمثل فى مركز طبي ومركز شباب ومجمع مدارس وحدائق وأسواق وذلك لتحقيق الاستقرار الكامل للمواطنين المنقولين إليها وانطلاقا من مبادرة رئيس الجمهورية بتوفير "حياة كريمة " لكافة المواطنين .

ويوفر مشروع معا لتطوير العشوائيات وحدات سكنية ضعف التي يوفرها مشروع أرض الخيالة، حيث يتم تنفيذه بحى السلام شرق القاهرة بالتعاون مع المجتمع المدنى، ويتم تمويله من صندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة معا ومحافظة القاهرة، ويضم 184 عمارة على مساحة 60 فدانا، بإجمالي عدد الوحدات 4416 وحدة سكنية، كما يضم عدة خدمات تشمل مدرستين للتعليم الأساسي والثانوي ومركز شباب ومسجد وكنيسة ومول تجارى ومبنى للورش الخدمية ومناطق خضراء ودار للأيتام ورعاية كبار السن ونقطتى اسعاف واطفاء ومراكز طبية ومركز ثقافي يضم مسرح وسينمات.