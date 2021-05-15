شكرا لقرائتكم خبر عن التأهيل والعلاج بالفن.. جامعة حلوان تستعد لإطلاق مؤتمر حول بناء الإنسان 2050 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد كلية التربية الفنية بجامعة حلوان ، بالتعاون مع جمعية الانسيا الدولية تنظيم مؤتمر "بناء الإنسان.. تربية.. فنون.. تكنولوجيا.. تراث"، والذى يعقد فى الفترة من 16 : 19 مايو 2021، ويتناول المؤتمر محاور متعددة عن التأهيل والعلاج بالفن والتربية الفنية والعلاج بالفن لكافة الفئات في المجتمع، هذا بالإضافة إلى تطور الفن في القرن الواحد والعشرين، مستقبل الفن.

ومن المقرر أن يتناول المؤتمر الذى تنظمه جامعة حلوان مجموعة من المحاور كاستراتيجيات التأهيل والعلاج بالفن، واستراتيجيات التأهيل بالفن وذوي الهمم، والفنون والأطفال ذوى صعوبات التعلم، والتأهيل بالفن لمرضى السرطان، والتأهيل بالفن للمدمنين، وللفئات المهمشة، تدريب المتخصصين، والأخصائيين بالمؤسسات الثقافية، دور الفنون في العلاج الوظيفي، الفنون للاكتشاف المبكر للاضطرابات السلوكية وعلاجها، وتفعيل دور الفنون في المراكز التأهيلية، والفن ودمج الأطفال ذوى الهمم، اضطرابات الأطفال في زمن الحروب والثورات، وتحقيق الرفاهية بالفن للمسنين، دور التكنولوجيا في العلاج والتأهيل بالفن.

كما يناقش محور العلوم والتكنولوجيا والتنمية المستدامة ويتضمن التعددية الثقافية والمواطنة والتنمية المجتمعية المستدامة، الوعي وتفسير الرسائل الإعلامية المقروءة والبصرية، التكنولوجيا الرقمية الجديدة ومتطلبات التنمية، العروض المتحفية والمتاحف الافتراضية، دعم القيم الإنتاجية التنافسية، الترميز وفك الترميز وثقافة الفن، كذلك محور الفنون في القرن الواحد والعشرين ومستقبل التعليم 2050، ويتضمن الفن بين الهوية والعالمية ومحاربة التطرف، الفن وتنمية العقل لمواجهة التحديات، والفن وإعادة بناء الشخصية، والفنون لتحقيق رفاهية الفرد والمجتمع.

يأتى ذلك بالاضافة إلى محور عن التربية الفنية وتحديات المستقبل ويتضمن التربية الفنية من أجل بناء الإنسان والتنمية المستدامة، واستراتيجيات التربية والفنون ودمج ذوى الهمم، والمشاركة بين الجهات لتطوير الفنون، وتأسيس المواطنة للتعلم وبناء الإنسان مدى الحياه.