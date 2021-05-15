شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة العمليات المجمعة بالدمرداش: إجراء مسحة كورونا للمريض قبل الجراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة رغدة طلال ومدير العمليات المجمعة والطوارئ بمستشفى الدمرداش الجراحى ، إن غرف العمليات المجمعة تضم 21 غرفة عمليات مجهزة على أعلى مستوى .

وأضافت مدير العمليات المجمعة والطوارئ بمستشفى الدمرداش الجراحى ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن العمليات التى تجرى تشمل عدة تخصصات مختلفة وتشمل الأوعية الدموية، والمخ والأعصاب، والتجميل، و الأنف والأذن ، و المسالك البولية ، والعظام.

وأوضحت الدكتورة رغدة طلال ، أن غرف العمليات تعمل بنظام الكبسولات وهى عبارة عن نظام تهوية معين يجدد من الهواء مما يقلل من العدوى ، موضحة :"كل حاجه تجرى للمريض داخل غرفة العمليات تعرض على شاشات منها شاشات لعرض المعامل والاشاعات الخاصة بالمريض وشاشات تعرض عليها العملية للمريض مما تسهل فريق العمليات الرجوع للعملية وما تم فيها ".

وتابعت: "بمجرد استيفاء المريض كل الإجراءات الخاصة بالعملية يتم حجزه وتجهيزه للعملية ويتم عمل مسحة كورونا للمريض قبل العملية وحسب حالة المريض ولا يتم أى إجراء جراحى داخل الغرف المجمعة إلا بعد ظهور نتيجة المسحة".

وأشارت إلى أنه إذا ثبت إصابة المريض بكورونا يتم تحويله لمستشفى من مستشفيات العزل لو استدعت إحالة أو الخضوع للعزل المنزلى وتأجيل العملية ، لافتا إلى أن الحالات الطارئة والمصابة بكورونا يتم تحويلها لغرف عمليات خاصة للطوارئ تخضع لكافة الإجراءات الاحترازية.