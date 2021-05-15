شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الاشتراكات على القطارات الروسية الجديدة × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فعلت هيئة السكة الحديد نظام الاشتراكات بالقطارات الروسية الجديدة العادية (ذات التهوية الدنياميكية)، ويقدم الخليج 365 فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذا الاشتراك خلال التقرير التالى:

1- أتاحت هيئة السكة الحديد استخراج الاشتراكات على كافة القطارات الروسية من جميع مكاتب الاشتراكات المنتشرة بجميع المحطات المركزية على مستوى الجمهورية

2- الأوراق المطلوبة لاستخراجه هى نفسها التى يتم طلبها خلال استخراج اشتراكات على باقى القطارات

3- يتم استخراج اشتراك الجمهور بمدد مختلفة (شهر-3 شهور- 9 شهور – 12 شهر) حسب رغبة الراكب

4- يصرح لحامل هذا الاشتراك حجز مقعد بالقطارات الروسية من شباك الحجز بدون دفع مبالغ نقدية مجددا

5- فى حالة سفر حملة الاشتراكات على القطارات الروسى (ذات التهوية الديناميكية) بدون حجز مقعد من شباك الحجز يصرح لهم بالسفر واقف بالقطار بدون تغريم الراكب

6- يصرح لحملة الاشتراكات السابق استخراجها بالدرجات ( أولى عادية ـ مطورة ـ مميزة ـ محسنة ) قطاع عام أو قطاع خاص أو طلبة بالحجز على القطار الروسى مع دفع فرق الدرجة

7- فى حالة سفر حامل الاشتراك السابق استخراجه على باقى القطارات بدون حصوله على تذكرة فرق الدرجة يعتبر راكب بدون تذكرة ويتم تحصيل الاجرة بالكامل بالإضافة الى المصاريف الاضافية (الغرامة)

8- يتم تحديد قيمة الاشتراك حسب محطة القيام ومحطة الوصول التى يحدد الراكب .