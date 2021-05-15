شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة موظف في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الصعيد في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب موظف في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد في المنيا.

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي رقم 1929 ط س و ، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، أمام قرية الشيخ فضل، بمركز بني مزار، شمال المنيا.

تسبب الحادث في إصابة، محمود ع، 40 سنه، موظف، مقيم محافظة السويس.

تم نقل المصاب إلى مستشفي التكامل بالشيخ فضل، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.