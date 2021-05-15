تعرف على إجراءات تفتيش المسطحات على المراكب خلال العيد

القاهرة - سامية سيد - وضعت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية خطة تتمكن من خلالها من السيطرة على الحالة الأمنية خلال أيام العيد، حيث تتم إجراءات التفتيش على المراكب النيلية من خلال المرور على جميع المراكب والأتوبيسات النهرية وفحصها والتأكد من وجود معاطف وأطواق النجاة وأدوات الإطفاء ومدى صلاحية اللانشات نفسها للعمل، وإذا تم ضبط أي لانشات بها مخالفات أو أي قصور من الناحية القانونية، يتم حجزها على الفور.

كما بدأت الإدارة العامة للحماية المدنية فى تنفيذ بنود الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات المصريين خلال عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، حيث تم رفع أقصى درجات الاستعدادات بجميع إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية، مع نشر الخدمات وتجهيز غرف عمليات لمتابعة بالبلاغات المنتظر استقبالها سواء اطفاء أو انقاذ نهرى خلال أيام العيد.

وتضمنت خطة التأمين إعلان حالة الاستنفار فى جميع إدارات الحماية المدنية بكل المحافظات، وإلغاء إجازات وراحات الضباط والأفراد، لسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفورى معها مع انتشار واسع لخبراء المفرقعات بكل الميادين والمحاور الرئيسية، إضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط المنشآت المهمة والحيوية والمواقع الشرطية، والمراكز التجارية الشهيرة، والمتنزهات العامة؛ لتمشيطها بشكل دورى والتأكد من عدم وجود أى لجسام غريبة .