شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تأخر صرف معاشات المعلمين دفعة أبريل 2021 × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزمة مستمرة تواجهها نقابة المعلمين من حين لآخر، خاصة بعدم قدرتها على توفير الموارد المالية اللازمة لصرف دفعة المعاشات المستحقة للصرف كل 3 أشهر، نظرا لضعف الموارد الممول الأساسي لصندوق المعاشات.

1- القيمة الإجمالية لدفعة المعاشات تقدر بـ135 مليون جنيه، يتم صرفها كل 3 أشهر.

2- ضعف الموارد الخاصة بصندوق المعاشات نتيجة لتوقف عددا منها لتأثرها بجائحة كورونا.

3- عدد المستحقين للمعاشات يبلغ 259 ألف و859 معلم، بخلاف الورثة البالغ عددهم حوالى 200 ألف مستحق.

4- قيمة اشتراك المعلمين فى النقابة فقط 4 جنيهات شهريا يتم استقطاعها من مرتباتهم.

5- يتم تحصيل الاشتراكات من 800 ألف عضو مازالوا على رأس العمل، بقيمة إجمالية 11 مليون جنيه فقط، كل ثلاثة أشهر.

6- الأعداد المستحقة للمعاشات تشهد زيادة شهريا بمعدلات كبيرة تتراوح بين 4500 إلى 5 آلاف معلم شهريا.