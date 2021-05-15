شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن إلزام الوافدين للسعودية بإقرار عن المشتريات أكثر من 3000 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان وزارة القوى العاملة، عن دعوة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية، جميع المسافرين القادمين للمملكة، إلى ضرورة الإقرار عن أي مشتريات شخصية أو هدايا تزيد قيمتها عن 3000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات أجنبیة، يستعرض ”الخليج 365” فى هذا التقرير أبرز الأسئلة والمعلومات الخاصة بهذا الإقرار:

دعت الهيئة جميع المسافرين القادمين للمملكة إلى ضرورة الإقرار عن أي مشتريات شخصية أو هدايا تزيد قيمتها عن 3000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات أجنبیة، ودفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وذلك تطبیقًا للضوابط والشروط الخاصة بنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ودعت الهيئة المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها إلى ضرورة تقديم الإقرار للذين يحملون عملات أو مجوهرات أو مواد ثمينة تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، أو أي سلع محظورة أو ُمقیّدة في المملكة، بما في ذلك منتجات السجائر والتبغ.

2- لماذا تم إطلاق هذا التقرير؟

للتأكد من سلامة موقف المسافر وحمايته من توجيه الاتهام له بارتكاب جريمة غسل الأموال أو التهريب أو التهرب من دفع الرسوم والضرائب النظامية.

3- ما هى الأغراض أو المواد التى تستلزم تقديم الإقرار عنها؟

حددت الهيئة 6 فئات رئيسية، هى:

1- المبالغ المالية بقيمة 60 ألف ريال فأكثر.

2- المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.

3- البضائع بكميات تجارية.

4- السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية.

5- السلع والمواد المحظورة والمقيدة.

6- المشتريات الشخصية والهدايا الواردة التي تزيد قيمتها عن 3000ريال.

4- ما عقوبة عدم تقديم الإقرار رغم حمل ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر؟

يتم فرض غرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات إذا كانت المخالفة للمرة الأولى، و 50% من قيمتها عند التكرار، وذلك بموجب نص المادة 23\6 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال إذا انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال.

أما إذا تم الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ وإحالة المخالف إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة المختصة التي قد تقضي بمصادرة كامل المبلغ والسجن بما لا يتجاوز 10 سنوات أو الغرامة بما لا يزيد عن 5 ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين.

5- كيف يتم تقديم الإقرار؟

يمكن ذلك من خلال طريقتين:

1- الإقرار الكترونياً من خلال تطبيق الإقرار، حيث يتم تعبئة نموذج الإقرار إلكترونياً من خلال التطبيق للهواتف الذكية أو موقع الجمارك السعودية وحفظه والحصول على الرقم المرجعي، وإرفاق ما يثبت صحة المعلومات المسجلة فيه.

2- تقديمه لمكتب الإقرار أو الإفصاح الجمركي، وذلك في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، وتتواجد هذه المكاتب فى المنافذ الجوية والبحرية بعد كاونترات تسجيل الرحلات قبل الدخول لصالة المغادرة.

- أما بالنسبة للوافدين فهذه المكاتب تكون بعد الجوازات واستلام الأمتعة، وفي المنافذ البرية تتواجد قبل نقطة تفتيش الجمارك في القدوم وقبل مكاتب تسجيل خروج السيارات عند المغادرة.