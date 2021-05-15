هيئة السكة الحديد تواصل أعمال التعقيم والتطهير للقطارات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت هيئة السكك الحديدية، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، استمرار أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات لمواجهة فيروس كورونا.

ونشرت الهيئة صورا عديدة من أعمال التعقيم وعلقت: "هيئة السكك الحديدية تواصل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا حيث تواصل أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر"

كانت هيئة السكة الحديد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.