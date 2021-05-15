أبراج أيقونية.. كيف أصبح شكل ناطحات سحاب العاصمة الإدارية والعلمين؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أبراج عملاقة وأخرى أيقونية يتم تدشينها داخل أهم مدينتين يتم تنفيذهما الآن في مصر، وهما العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، حيث تسعى الحكومة بكل أجهزتها للانتهاء من المرحلة الأولى من المدينتين ويتوقع أن يكون العام الجاري.

ففي العاصمة الإدارية، وتحديدًا المنطقة المركزية، يتم تنفيذ 20 برجًا (ناطحات سحاب) بأنشطة مختلفة من ضمنها البرج الأيقوني والذي سيكون الأعلى في أفريقيا، حيث وصلت عمليات التنفيذ الآن للدور الـ74 بارتفاع 360 مترًا، ومن المقرر أن يصل ارتفاعه لنحو 400 متر.

وتقدر استثمارات منطقة الأبراج في العاصمة بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي من أكبر شركات المقاولات على مستوى العالم.

وقال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه سيتم استلام أول برج بالعاصمة بصورته النهائية في نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن البرج الأيقوني يعد الأعلى في إفريقيا، وبه جزء إداري وآخر شقق فندقية، ويوجد بمحيط البرج الأيقوني 20 دورا سكنيًا وإداريًا، وفندق بالطوابق الثلاثين الأخيرة.

وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أنه سيتم الانتهاء من الارتفاع الخرساني للبرج الأيقوني في 30 يونيو المقبل، موضحًا أن الواجهات الزجاجية للبرج الأيقوني مستوردة من الصين، وسيتم الانتهاء قريبا من الواجهات الزجاجية لأغلب الأبراج.

وفي مدينة العلمين الجديدة، يتم تنفيذ الأبراج الشاطئية على مرحلتين الأولى تضم 15 برجًا، ووصل ارتفاع أحد الأبراج لـ42 دورًا كما يجرى الآن تنفيذ عمليات التشطيب.

وجارٍ الإعداد الآن لتنفيذ 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، بمدينة العلمين الجديدة، تتولى تنفيذها شركة "cscec" الصينية، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورًا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهرًا، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورًا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهرًا، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما يتم الانتهاء الآن من أعمال التشطيبات بالمنطقة الترفيهية، والتي تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجًا يسع 3 آلاف سيارة، وعددًا من المحال، كما يجري تنفيذ مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانًا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة حوالي 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الروماني – الأوبرا – المباني التجارية والفندقية في الحي القديم – مجمع السينمات).