شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 محلات بعد مواعيد الغلق الجديدة وتنفيذ 18 إزالة إدارية في إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد أبراهيم عبده نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، يرافقه عبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، واللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد محمد أبوعايد مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم أحمد عوض بليح رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، حملة مكبرة مساء اليوم الجمعة، على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة إسنا، لمتابعة الإلتزام بقرارات الحظر وتحقيق الأنضباط العام .

ورصدت الحملة التزام عدد من المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق، وأيضا تم ضبط 6 محلات تجارية مخالفة للقرار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما تم تحرير عدد 7 محاضر إشغال طريق، وعدد 9 مضبوطات متنوعة، وتنفيذ 18 إزالة إدارية، وضبط 13 مواطن بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة 50جنيهاً.

وخلال الحملة تم تطهير وتعقيم منطقة مدرسة التجارة وشارع أحمد عرابي وشارع النزهة وشارع الشيخ كوكو وميدان السيدة زينب والشوارع الجانبية ..

وشارك في الحملة كلاً من، والنقيب محمد فتحي مدير شرطة مرافق إسنا، والنقيب أحمد عبدالقادر، والنقيب محمد سرور، والملازم أول معتز الجبالي، ومختار عبدالمنعم مسؤول قسم الاشغالات بالمركز ومسئول رخص المحلات، والشاذلي سعد أحمد .

يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتريات، والمطاعم، وذلك في تمام الساعة 9 مساء، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.