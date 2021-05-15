شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 محلات بعد مواعيد الغلق الجديدة وتنفيذ 18 إزالة إدارية في إسنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد أبراهيم عبده نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، يرافقه عبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، واللواء عبدالمجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد محمد أبوعايد مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم أحمد عوض بليح رئيس مباحث مركز شرطة إسنا، حملة مكبرة مساء اليوم الجمعة، على المحلات التجارية والمقاهي بمدينة إسنا، لمتابعة الإلتزام بقرارات الحظر وتحقيق الأنضباط العام .
ورصدت الحملة التزام عدد من المحلات التجارية والمقاهي والكافتيريات بقرار الغلق، وأيضا تم ضبط 6 محلات تجارية مخالفة للقرار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما تم تحرير عدد 7 محاضر إشغال طريق، وعدد 9 مضبوطات متنوعة، وتنفيذ 18 إزالة إدارية، وضبط 13 مواطن بدون كمامة، وطلب المواطنين التصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة 50جنيهاً.
وخلال الحملة تم تطهير وتعقيم منطقة مدرسة التجارة وشارع أحمد عرابي وشارع النزهة وشارع الشيخ كوكو وميدان السيدة زينب والشوارع الجانبية ..
وشارك في الحملة كلاً من، والنقيب محمد فتحي مدير شرطة مرافق إسنا، والنقيب أحمد عبدالقادر، والنقيب محمد سرور، والملازم أول معتز الجبالي، ومختار عبدالمنعم مسؤول قسم الاشغالات بالمركز ومسئول رخص المحلات، والشاذلي سعد أحمد .
يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتنفيذ ما جاء بتعليمات مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتريات، والمطاعم، وذلك في تمام الساعة 9 مساء، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.