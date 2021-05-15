شكرا لقرائتكم خبر عن فض فرح وتجمعات ورش وتعقيم شوارع البياضية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد محسن ربيع نائب رئيس مدينة البياضية جنوب الأقصر، مساء اليوم الجمعة، حملة موسعة بناء على تعليمات رئيس المركز، شملت المدينة والقرى التابعة لها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة.
واستهدفت الحملة مدينة البياضية وقري الروافعه والحبيل والبغدادي وتم رفع وإزالة اشغالات الباعة الجائلين وتحرير المحاضر اللازمة، وأسفرت مجهودات الحملة عن فض فرح وتجمع من المواطنين، كما تمت عمليات تعقيم وتطهير شوارع مركز البياضية والقري التابعة لها في اطار الاجراءات الاحترازية المتبعة.
شارك في الحملة كلا من الرائد مصطفى القيسى نائب مأمور مركز شرطة البياضية، والنقيب هيثم قائد القول الامنى، وأحمد إبراهيم رئيس الحبيل، وأحمد اسماعيل مدير المكتب الفنى، وأعضاء المتابعة الميدانية، ومسؤولي قسم الاشغالات، ومسؤول الحملة بالمدينة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتأكيد على تفعيل تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء، في الموعد المحدد في تمام الساعة التاسعة مساء؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.