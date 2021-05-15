شكرا لقرائتكم خبر عن فض فرح وتجمعات ورش وتعقيم شوارع البياضية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد محسن ربيع نائب رئيس مدينة البياضية جنوب الأقصر، مساء اليوم الجمعة، حملة موسعة بناء على تعليمات رئيس المركز، شملت المدينة والقرى التابعة لها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة.

واستهدفت الحملة مدينة البياضية وقري الروافعه والحبيل والبغدادي وتم رفع وإزالة اشغالات الباعة الجائلين وتحرير المحاضر اللازمة، وأسفرت مجهودات الحملة عن فض فرح وتجمع من المواطنين، كما تمت عمليات تعقيم وتطهير شوارع مركز البياضية والقري التابعة لها في اطار الاجراءات الاحترازية المتبعة.

شارك في الحملة كلا من الرائد مصطفى القيسى نائب مأمور مركز شرطة البياضية، والنقيب هيثم قائد القول الامنى، وأحمد إبراهيم رئيس الحبيل، وأحمد اسماعيل مدير المكتب الفنى، وأعضاء المتابعة الميدانية، ومسؤولي قسم الاشغالات، ومسؤول الحملة بالمدينة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتأكيد على تفعيل تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء، في الموعد المحدد في تمام الساعة التاسعة مساء؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.