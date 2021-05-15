شكرا لقرائتكم خبر عن 15 محضرا ضد محلات تجارية وأشخاص لمخالفة الإجراءات الاحترازية في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر انه تم تسيير حملة مكبرة بالتنسيق مع مركز شرطة طيبة بقيادة رائد / إسماعيل عماد نائب مأمور طيبة وملازم محمد سلامة شاهين ونقيب على شيحة ورئيس نقطة الزينية بالإنابة والقوة المرافقة له لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء.

واسفرت الحملة عن تحرير عدد 6 محاضر عدم الالتزام بغلق المحلات التجارية بعد الموعد المحدد وعدد 4 محاضر نظافة،و عدد 5 محاضر مخالفة ارتداء كمامات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتأكيد على تفعيل تنفيذ قرارات مجلس الوزارء الخاصة بغلق المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء، في الموعد المحدد في تمام الساعة التاسعة مساء؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.