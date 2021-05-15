شكرا لقرائتكم خبر عن "شهادة مؤمنة" من النقابة.. شرط التعامل مع أى مهندس لإصدار رخصة بناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التنمية المحلية اشتراط تقديم المهندس أو الاستشارى أو المشرف لشهادة مؤمنة نقابة المهندسين تثبت استمرار عضويته وعدم وجود أى عقوبات، للتعامل معه فى المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء لإصدار تراخيص البناء.

ولفتت الوزارة إلى أنه فى حال رغبة المواطن الشروع بالبناء، يكون على المهندس المشرف التقدم للمركز التكنولوجى وفقاً للطلب المعد لذلك على أن يقوم المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ توقيع عقد ثلاثى بالمركز التكنولوجى ويلتزم المهندس بتقديم تقارير ربع سنوية عما يتم من أعمال إلى المركز التكنولوجى.

وأعلن وزير التنمية المحلية، مطلع شهر مايو 2021 بدء للتطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات، والتى تم اختيارها وذلك اعتباراً من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين، فيما بدأت فعليا يوم الثلاثاء 4 مايو نظرا لتزامن البدء الرسمى مع إجازات رسمية وأعياد شم النسيم.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى.