شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تنفى صدور تعليمات من البابا تواضروس للرهبان والأديرة‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى منشور يشير إلى بيان صادر عن قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يخص الرهبان والأديرة.

وأكدت الكنيسة، فى بيان اليوم، أنه لم يصدر عن قداسة البابا أى بيانات بهذا الخصوص، وأن ما يحويه هذا المنشور عارٍ تمامًا من الصحة، لافتة إلى أن صفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع فيسبوك، هى المصدر الوحيد الذى ينشر عليه كل ما يصدر عن الكنيسة وقداسة البابا.

وأهابت الكنيسة بأبنائها التدقيق فى تعاملهم مع الصفحات التى تنشر أخبارًا مضللة تسيء إلى الكنيسة وآبائها.