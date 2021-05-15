شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 5 محال ومصادرة شيش فى حملات بحى البساتين بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى البساتين فى محافظة القاهرة حملات مكثفة بقيادة اللواء أحمد جودة رئيس الحى، بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة البساتين، وذلك فى إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم وذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات محافظ القاهرة.

وأسفرت الحملات عن مصادرة عدد من الشيش من المقاهى والكافيهات، وغلق وتشميع 5 محال لعدم تنفيذ التعليمات، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى.

وفى سياق متصل أكد اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، أنه عمل حملة نظافة ورفع مخلفات القمامة والأتربة من شارع الخمسين بزهراء المعادى، كما تم إطلاق حملة نظافة ورفع مخلفات القمامة والأتربة من شوارع :" الأربعين أرض الخلواتى ، مزرعة البط، شارع مساكن اطلس، البساتين العمومى أمام شركة الكهرباء".