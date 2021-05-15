شكرا لقرائتكم خبر عن 18 نقيب للأطباء فى 80 عاما منذ إنشاء النقابة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مضى 80 عاماً، منذ إنشاء نقابة الأطباء فى 1941 وحتى 2021، تعاقب على مقعد نقيب أطباء مصر 18 نقيباً.

ويستعرض ”الخليج 365” من خلال هذا التقرير، أسماء نقباء الأطباء منذ إنشاء النقابة، وهم:

1- الدكتور علي إبراهيم، باشا مؤسس النقابة وأول نقيب لها.

2- الدكتور صالح حمدى باشا.

3- الدكتور إبراهيم فهمى المنياوى باشا.

4- الدكتور إبراهيم شوقى باشا.

5- الدكتور أحمد محمد كمال.

6- الدكتور عبد الجواد حسني باشا.

7- الدكتور عبد المحسن سليمان.

8- الدكتور محمد محمود نصار.

9- الدكتور رشوان فهمي.

10- الدكتور رفاعي محمد كامل .

11- الدكتور رشوان فهمي .

12- الدكتور محمد عبد الوهاب شكري.

13- الدكتور إبراهيم أحمد بدوي.

14- الدكتور حمدي السيد "دورتان".

15- الدكتور ممدوح جبر "دورتان".

16- الدكتور حمدي السيد.

17- الدكتور خيري عبد الدايم.

18- الدكتور حسين خيرى "النقيب الحالى".