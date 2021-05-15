شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 9 محلات ومقاهٍ ومصادرة 50 شيشة فى حملات بالوراق والبدرشين ومنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل رجال المحليات فى محافظة الجيزة، الحملات على المحال والمقاهى لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بمواعيد غلق المحال، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الذى شدد على ضرورة تكثيف الحملات خاصة خلال أيام عيد الفطر المبارك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

فى حى الوراق، وخلال حملة شنها هانى السيسى القائم بأعمال رئيس الحى، على المقاهى والمحال، تم مصادرة 25 كرسى، و50 شيشة، و2 سماعة كبيرة، وذلك فى نطاق شوارع :"كورنيش النيل، الغاز، ترعة السواحل، العروبة، عشرة، السنترال، عزبة المفتى، طناش، جزيرة محمد ".

كما شن مركز ومدينة منشأة القناطر، بقيادة محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، حملة أسفرت عن تحرير 6 محاضر لمحلات ومقاهى لمخالفة مواعيد الغلق، وتحرير 6 محاضر إشغال طريق.

وفى مركز ومدينة البدرشين، أسفرت حملة ليلية عن تحرير 3 محاضر عدم ارتداء كمامة، وغلق مقهى و2 محل لمخالفة مواعيد الغلق، و18 محضر إشغالات.