شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية فى ثالث أيام العيد بكامل طاقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت ثالث أيام عيد الفطر المبارك فى فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية بكامل طاقتها لاستمرار طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن.

كما تواصل شركات الجملة فروعها وفقا لمخطط التوزيع الجغرافى لاستكمال صرف المنظومة التموينية وعمل الاستعاضات السلعية بشكل دورى من مخازن الشركات، كذلك استمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية الموسم، وسداد مستحقاتهم أولا بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلى وتوفيره للمواطنين.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بإنشاء غرفة عمليات بالوزارة خلال أيام عيد الفطر المبارك إضافة إلى إلغاء إجازات مفتشى التموين للمرور على المخابز والمنشآت التموينية، كذلك تشكيل غرف عمليات بمديريات التموين بالمحافظات وأخرى فرعية بالإدارات.