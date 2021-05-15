شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأمم المتحدة: تم دفع 58 مليون امرأة وفتاة إلى الفقر المدقع بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن تفشي فيروس كورونا تسبب فى زيادة أعداد النساء إلى حاوية الفقر حول العالم ولابد من أن يتضمن التعافي من الجائحة طريقا لاقتصاديات أكثر شمولا، وغرد جوتيريس على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "تم دفع ما يقرب من 58 مليون امرأة وفتاة إلى الفقر المدقع وسط COVID19.



امين الامم المتحدة على تويتر

واضاف أنطونيو جوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن هذه الأرقام الكبيرة فى عدد النساء الفقيرات نكسة رهيبة في الجهود التي بذلوها للحد من الفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين، مختتما: "يجب أن يرسم التعافي من الأوبئة طريقًا إلى اقتصادات أكثر شمولاً واستدامة".

وقالت دراسة حديثة لصندوق النقد الدولى، إنه كان لجائحة كوفيد-19 تأثيرا طاحنا على فقراء العالم بشكل خاص، وقد تكون هذه الجائحة قد دفعت بنحو 100 مليون نسمة في هوة الفقر المدقع في عام 2020 وحده، بينما تحذر الأمم المتحدة من أن الفقر قد يزداد في بعض المناطق إلى مستويات لم نشهدها منذ 30 عاما، وأدت الأزمة الراهنة إلى حدوث انحراف في مسار التقدم صوب أهداف التنمية الأساسية، حيث يتعين الآن على البلدان النامية منخفضة الدخل أن توازن بين الإنفاق العاجل على حماية الأرواح والأرزاق، وبين الاستثمارات الأطول أجلا في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية المادية وغيرها من الاحتياجات الضرورية.

وبحسب الدراسة، تم اقتراح إطارا للبلدان النامية من أجل تقييم خيارات السياسات التي من شأنها زيادة النمو طويل الأجل، وتعبئة مزيد من الإيرادات، وجذب الاستثمارات الخاصة للمساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فحتى مع الإصلاحات المحلية الطموحة، لن تتمكن معظم البلدان النامية منخفضة الدخل من تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذه الأهداف، وهي بحاجة إلى دعم حاسم واستثنائي من المجتمع الدولي – بما في ذلك المانحون من القطاع الخاص والمانحون الرسميون، والمؤسسات المالية الدولية.