"الرعاية الصحية": اللقاح السبيل الوحيد لمواجهة كورونا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية في مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرًا إلى أهمية تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا كأهم أداة لمواجهة العدوى وحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة من المضاعفات الخطرة للإصابة.

وأشارت الهيئة في بيان، إلى ضرورة تلقي لقاح كورونا لكافة الفئات، مضيفة أن فاعلية اللقاح تتخطى الـ 86%، ويحمي من الدخول في مضاعفات حرجة بنسبة 100%، ودعت المواطنين بالحصول على اللقاح وتسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة؛ لحجز اللقاح مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال.

وقالت إن هناك 5 فئات مستثناة من الحصول على لقاح كورونا، هم (الأطفال تحت سن 18 سنة، والسيدات الحوامل، والسيدات المرضعات لطفل عمره أقل من 6 شهور، والحاصل على أي نوع من اللقاحات أو الطعوم خلال 14 يوما قبل تناول لقاح كورونا، وأخيرًا المصابين بالفيروس ويمكنهم الحصول على اللقاح بعد التعافي نهائيًا من الإصابة).

وفي سياق متصل، أشار الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان إلى اتخاذ الهيئة عدة إجراءات احترازية داخل منشآتها الصحية مع انتشار فيروس كورونا ببعض دول العالم في ديسمبر 2019، شملت إقامة خيام طبية للفرز المبدئي للمترددين على المنشآت الصحية قبل دخول المنشآة، وتوصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة داخل منازلهم، فضلًا عن تخصيص ممرات آمنة بالمستشفيات لمنع الاختلاط بين المرضى المصابين بالفيروس وغيرالمصابين، وتفعيل خدمة الحجز للكشف بالمراكز والوحدات الصحية من خلال الاتصال بالكول سنتر (15344).

وقال السبكي: "أطلقنا أيضًا خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد، بالإضافة إلى خط الاستشارات الطبية المجانية في كافة التخصصات الطبية ولمتابعة مرضى العزل المنزلي عبر الرقم (01552139299)، فضلًا عن المشاركة في مبادرات تطعيم الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا، والتي تضمن حماية المترددين والأطقم الطبية والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك الحفاظ على بيئة المستشفيات خالية من عدوى فيروس كورونا "كوفيد 19".

وكانت الهيئة خصصت 3 مستشفيات تابعة لها لعزل مصابي كورونا بمحافظة بورسعيد هي (مستشفى المبرة، والحياة بورفؤاد، و30 يونيو)، وذلك بطاقة استيعابية 24 سريرا داخليا للعزل، و30 عناية مركزة بمستشفى المبرة بورسعيد، فيما تم تخصيص 36 سريرا داخليا، و18 عناية مركزة بمستشفى الحياة بورفؤاد، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لعزل مرضى كورونا بمستشفى 30 يونيو 26 سريرا داخليا، و8 عناية مركزة، بإجمالي 86 سريرا داخليا داخل المستشفيات الثلاث، و56 عناية مركزة خصصتها الهيئة لعزل مصابي (كوفيد 19) بمحافظة بورسعيد.