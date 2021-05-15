"التعليم": دراسة اإنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، إن الوزارة تلقت مقترحًا بإنشاء مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بشبرا الخيمة.

وأضاف مجاهد لـ"الخليج 365": "تواصل معنا النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، لإنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية بشبرا الخيمة"، موضحًا أنه مازالت المناقشات في بدايتها ولم نتفق على شيء بعد".

وتابع نائب الوزير لشئون التعليم الفني، أن إنشاء مدرسة تكنولوجيا تطبيقية يستلزم وجود مستثمرين متحمسين لتطوير التعليم الفني وتطوير العمالة، ومستعدين للمساهمة المالية في هذا الجهد، مؤكدًا أن الوزارة بالاشتراك مع الشريك الصناعي عليهما مسؤولية وضع المناهج ومتابعة العملية التعليمية بما يضمن الاعتماد الدولي لخريجي المدرسة.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم على أن هذه المدارس تأخذ وقتًا طويلًا وجهدًا كبيرًا في إنشاءها، بالإضافة إلى اختيار تخصصها بعناية.

وقال النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة شبرا الخيمة، إنه بدأ التواصل مع وزارة التربية والتعليم، لعرض فكرة إنشاء مدرسة تطبيقية بشبرا الخيمة، مؤكدًا أن الوزارة رحبت بهذه الفكرة.

وأضاف نصار لـ"الخليج 365"، أن شبرا الخيمة تعد منطقة صناعية بها العديد من الصناعات الجديدة، ولكن لم يستقر حتى الآن على تخصص بعينة، مؤكدًا أنه فتح مشاورات عديدة لاختيار تخصص المدرسة.