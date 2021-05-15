الشرطة تتصدى لمالك شركة يتاجر بآلام المرضى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ألقى ضباط مباحث التموين القبض على مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وأمكن ضبط 99 أسطوانة أكسجين طبى جمعها المتهم لبيعها بأزيد من السعر المتداول، و57 قطعة منظم أكسجين، 6800 قطعة مستلزمات طبية بدون مستندات "مجهولة المصدر".

تبين بالفحص والتحريات أن مالك الشركة كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.