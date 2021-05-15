شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية في أسوان ثاني أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة الوحدات المحلية للمدن والقرى على مستوى محافظة أسوان، الحملات الميدانية المكثفة بجميع مدن وقرى المحافظة ثاني أيام العيد، لمتابعة التزام المحال التجارية والمولات والملاهي والأندية ومراكز الشباب والمقاهي والكافتيريات والمطاعم بمواعيد الغلق الجديدة المقررة، التي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذا متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات للوقاية من عدوى انتشار فيروس كورونا.

ومنعت الحملات تواجد أي تجمعات للمواطنين واي اسواق اسبوعية وتطبيق القانون على مخالفي ارتداء الكمامة .