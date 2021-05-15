شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح الخط الرئيسي لمياه الشرب بمجلس قروي شباس الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس غريب غريب مدير شبكة مياه الشرب بمحطة مياه محلة أبوعلي بمنطقة دسوق وبحضور محمد النحاس رئيس مجلس قروي شابه، إصلاح وصيانة الخط الرئيسي لمياه الشرب الخاص بالقريه والقرى والعزب التابعه لها، وإصلاح وصيانة خط مياه الشرب الرئيسي بشارع داير ناحيه الحدادين بقريه شباس الشهداء، وذلك اليوم ثاني أيام عيدالفطر المبارك، حيث تعرض الخط الثاني للكسر، وتضرر أهالي المنطقه من قطع المياه، وأشاد أهالي القريه والقرى التابعه بسرعة إصلاح الخط وصيانته.

يأتي ذلك في اطار رفع كفاءة خطوط مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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