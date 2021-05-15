شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: إنشاء 3500 وحدة سكنية شمال الحرفيين بمنشأة ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة القاهرة أنه من المقرر إنشاء مشروع سكنى يضم 3500 وحدة سكنية بمنطقة شمال الحرفيين بمنشأة ناصر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال رفع مخلفات هدم المنطقة العشوائية التى تم نقل سكانها للأسمرات ضمن خطة تطوير العشوائيات، وكذلك تهذيب الهضبة وفحص التربة ليناسب المشروع مع الطبيعة الجيولوجية للمكان.

ويتم تنفيذ المشروع، حيث يتم تهذيب هضبة جنوب الحرفيين ورفع مخلفات الهدم، كما تم إعداد تصاميم لأعمال التهذيب ويتم تنفيذها من شركة المقاولين العرب.

ومنطقة شمال الحرفيين كانت من المناطق العشوائية المهددة للحياة ويتم إزالة 243 عقارا ونقل المستحقين إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

وأضافت محافظة القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة، بالكامل تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية مع نقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم.