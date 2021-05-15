شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. شيخ الأزهر يوجه رسالة بـ15 لغة لقادة العالم لمساندة شعب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

سي إن إن: البيت الأبيض متفائل بمفاوضات مصر لوقف إطلاق النار بالأراضي الفلسطينية