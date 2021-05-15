شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. شيخ الأزهر يوجه رسالة بـ15 لغة لقادة العالم لمساندة شعب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
سي إن إن: البيت الأبيض متفائل بمفاوضات مصر لوقف إطلاق النار بالأراضي الفلسطينية
شيخ الأزهر يوجه رسالة بـ15 لغة لقادة العالم لمساندة شعب فلسطين
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردنى سُبل إنهاء الأزمة بين الفلسطينيين والاسرائيليين
مصر للطيران تسير غدا 68 رحلة جوية لعدة وجهات تنقل على متنها 6869 راكبا
البيئة: استمرار إحتواء التلوث الزيتى بأحد شواطئ الغردقة ومسح بحرى للمنطقة
القوى العاملة:إلزام الوافدين للسعودية بإقرار عن المشتريات أكثر من 3 آلاف ريال
وزيرة التضامن تقدم هدايا وعيديات لـ11 ألف طفل بدور الأيتام بمناسبة عيد الفطر
محافظة القاهرة: الانتهاء من آخر مراحل تنفيذ محور شينزو آبى وتشغيله قريبا
وزير الإنتاج الحربى: نصنع أجهزة ومعدات تجميع الألبان بجودة عالية وأسعار منافسة
رئيس جهاز "العبور": جارٍ تنفيذ رافع الصرف الصحى لمنطقة دار مصر بالمدينة
"التموين" تستأنف غدا استلام القمح المحلى من المزارعين
وزير الكهرباء: الاعتماد على الهيدروجين الأخضر فى توليد الطاقة للحفاظ على البيئة
رئيس شعبة الصناعات الغذائية بالقومى للبحوث يكشف أضرار تناول كميات كبيرة من الكعك
ننشر عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا على مستوى الجمهورية ومواعيد العمل
11 حالة تعطى الحق لشركة الكهرباء فى رفع العداد عن المشترك.. اعرف التفاصيل
التنمية المحلية: 300 خريج من برامج التدريب يقودون وحدات "حياة كريمة" بالمحافظات