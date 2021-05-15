شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بالقاهرة يشكر مصر لفتح مستشفياتها أمام جرحى العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدّم سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح بجزيل الشكر للرئيس السيسى والأجهزة المعنية المصرية ووزارة الصحة المصرية وأطقمها الطبية، انطلاقا من قرار الرئيس السيسى بفتح المستشفيات المصرية أبوابها لتلقى الجرحى الفلسطينيين علاجهم فى مصر، مثمنًا وقوف مصر بكافة مكوناتها بجانب الشعب الفلسطينى للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وتذليل كافة العقبات للتيسير على جرحى العدوان الإسرائيلى الغاشم حتى يتعافوا والعودة للوطن بسلام.

وأعلن السفير دياب اللوح تشكيل لجنة لاستقبال جرحى العدوان الآثم على قطاع غزة الذين أصيبوا خلال الأيام المنصرمة، وتتابع السفارة التنسيق مع وزارة الصحة المصرية والأجهزة المعنية المصرية لبدء نقل وعلاج جرحى قطاع غزة، مؤكدًا حرص السفارة على خدمة أبناءها الجرحى ومرافقيهم، وسعيها لتذليل العقبات أمامهم حتى عودتهم واستشفائهم.