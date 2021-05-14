شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس الاتحاد المصري للهجن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، عيد حمدان رئيس الاتحاد المصري للهجن، وباسم سليمان زميلي رئيس مجلس إدارة أحد شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الخدمات البترولية، حيث قدم تبرع عبارة عن 1500 ماسورة حديدية و50 طن أسمنت و400 متر زلط دعما ومساهمة من الشركة في إنشاء مضمار تدريبي لرياضة الهجن بمدينة رأس سدر.

وأشار رئيس اتحاد الهجن أن العديد من الانجازات تحققت على أرض جنوب سيناء، منها فيما يخص القبائل العربية الأصيلة وخاصة رياضة الهجن مما ساهم في انتشار رياضة الهجن في 17 محافظة بمصر يرجع إلى الخطوات والإجراءات التي اتخذها محافظ جنوب سيناء في إنشاء أكبر صرح رياضي للهجن في أفريقيا والشرق الأوسط.

من جانبه أوضح محافظ جنوب سيناء، أن الغرض من إنشاء مضماري هجن بكل من نويبع وطور سيناء ورأس سدر، هو التدريب وتواكباً مع الأقبال الشديد للقبائل العربية على هذه الرياضة المفضلة لديهم، مضيفاً ان تلك المضامير للتدريب، أما مضمار شرم الشيخ فهو المخصص لإقامة المهرجانات والمسابقات.

وأعلن اللواء خالد فودة، عن إقامة مهرجان للهجن، بمضمار الهجن بشرم الشيخ في سبتمبر من العام الجاري.