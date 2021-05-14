شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وتونس تبحثان التحرك العربي لإنهاء الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن اتصالات مصرية تونسية بهدف بحث التحرك العربي في مجلس الأمن الدولي وإنهاء الهجوم الإسرائيلي.

تلقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم، اتصالاً من نظيره التونسي عثمان الجرندي، بحث فيه الجانبان «جهود إنهاء الهجوم الإسرائيلي والمواجهة في الأراضي الفلسطينية».

وبحسب البيان المنشور على صفحة الخارجية المصرية في «فيسبوك»، فقد «ثمَّن الوزير شكري جهود تونس في إطار مجلس الأمن والدور الذي تقوم به للتعبير عن الموقف العربي ضمن الموقف الذي اعتمده مجلس الجامعة العربية الثلاثاء الماضي».

وأضاف البيان: «نسَّق الوزيران فيما يخص الاستعداد لجلسة مجلس الأمن المفترض عقدها بعد غد الأحد لبحث المخارج الممكنة من حالة التأزم الحالية عبر وقف لإطلاق النار يحقن دماء الضحايا الذين يروحون نتيجة العمليات العسكرية والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة».