شكرا لقرائتكم خبر عن بكل لغات العالم.. شيخ الأزهر يطلق حملة عالمية لمساندة الشعب الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مساء الجمعة، حملة بكل اللغات لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني.

وقال شيخ الازهر في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته».

وأضاف شيخ الأزهر :«أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام..أدعو الله أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته.

- صورة أرشيفية