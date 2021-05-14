شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل زراعة الفيوم : إزالة 15 حالة تعد على الأراضى الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، على تكثيف حملات إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ورصدت غرفة العمليات بالمديرية بقيادة المهندس نصر محمود مدير عام الشؤون الزراعية على مدار 24 ساعة تعديات ومخالفات، خاصة أيام عطلة العيد، بإشراف جهاز حماية الأراضي بالمديرية وبقيادة المهندس على مسعد مدير عام الحماية، بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة .

وقال وكيل الوزارة، إنه تم رصد ١٥حالة تعد على أراضي زراعية وتم إزالتها، مشيرا إلى أن الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم قامت بتنفيذ إزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بناحية قرية سيلا على مساحة واحد قيراط 6 سهم، فيما قامت الإدارة الزراعية بمركز يوسف الصديق بقيادة المهندس نبيل لملوم مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب كمال سلومه رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بتنفيذ إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بناحية جمعية منشاة قارون على مساحة ١٢سهم.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، قيام الإدارة الزراعية بمركز ابشواي بقيادة المهندس طه داهش مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي بتنفيذ إزالة ٤ حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية على مساحة ٥٤٧ م ووقف أعمال تجريف ٦ حالات على مساحة ٥٤٢٥ م حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالوحدة المحلية بأبوشنب عبارة عن أسوار وحجرة خارج الحيز العمراني وتمت الإزالة وتسليم الموقع خاليا .كما تم إزالة ثلاث حالات بزمام جمعية قصر بياض التابعة للوحدة المحلية بسنرو القبلية عبارة عن الحالة الأولى على مساحة قيراط اسوار بالبلوك الأبيض والحالة الثانية أسوار وتقسيم حجرات على مساحة قيراط والثالثة بناء أعمدة بالبلوك على مساحة ٣ أسهم، وتم إزالة جميع الحالات بمعدات الوحدة وبحضورريحاب محمد سكرتيرة الوحدة والمهندس احمد فاروق رئيس قسم الحماية بالإدارة الزراعية بمركز ابشواي .