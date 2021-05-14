شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنجيلية» تدين الاعتداء على المدنيين والتهجير القسري للمواطنين في الأراضي الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت الطائفة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، عن إدانتها لكافة أشكال العنف على الأراضي الفلسطينية، والاعتداء على المدنيين أو التهجير القسري للمواطنين.

وقالت الطائفة في بيان لها، اليوم الجمعة، «نقف بصلابة خلف موقف الدولة المصرية الأصيل لحقوق الشعب الفلسطيني، والذي يستند إلى صوت العقل والحكمة في التعامل مع كافة الأطراف.

وأضافت «نصلي من أجل أن يُحل اللهُ السلامَ والطمأنينة والهدوء لكافة الأراضي الفلسطينية والعالم».

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