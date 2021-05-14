شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء المقرات الحكومية لتنفيذ «حياة كريمة» بقريتي بني بكار والبصراط في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد قريتا بني بكار، والبصراط، التابعتان لمركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، بدء التنفيذ الفعلي لإنشاء المقرات الحكومية الموحدة بقرى مركز مطوبس، ضمن البرنامج القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة».

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه تم تسليم جميع مواقع المقرات من قبل المحافظة لجهاز تعمير الساحل الشمالي، وتم البدء في تنفيذ جسات التربة للمقرات بقريتي بني بكار والبصراط ويعقبها البدء بباقي القرى تباعا.

وأضاف جمال نور الدين، أن المحافظة تشهد مبادرة «حياة كريمة»، تنفيذاّ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتتضمن المبادرة تطوير 187 تابع و18 قرية بمركز مطوبس بالإضافة إلى مدينة مطوبس، في كافة خدمات الحياة، وتشمل المبادرة تطوير «بني بكار، منية المرشد، برنبال، البصراط، الجزيرة الخضراء، برج مغيزل، عزبة عمرو، ابيانة، معدية مهدي، عزبة الخليج البحري، بريدعة، الوقف البحري، القني، عزبة الخليج القبلي، الوقف القبلي، القمسيون شرق، القمسيون غرب.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن تطوير مركز مطوبس سيعير حياة 350 ألف مواطناً، يمثلون 10% من إجمالي سكان كفر الشيخ، بتكلفة 6 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن مركز مطوبس كان مركزًا للهجرة غير الشرعية، ويعانى بعض المشاكل في المرافق والأمور التي تمس حياة المواطن بصفة عامة من الخدمات كالبريد والانتقال والتموين، مؤكدًا أن الدولة اهتمت بالمركز خلال الفترة الأخيرة. وأضاف نور الدين، أن المبادرة تستهدف جودة الحياة وتطوير الريف المصري، وتطوير المرافق كالمياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز، والطرق، موضحًا أنها تؤدى إلى تطوير النظام التعليمي بمركز مطوبس سواء العام أو الفني والمراكز المجاورة.

بدء التنفيذ لمشروعات المبادره الرئاسيه حياه كريمه بقريتي بني بكار والبصراط بمركز مطوبس

بدء التنفيذ لمشروعات المبادره الرئاسيه حياه كريمه بقريتي بني بكار والبصراط بمركز مطوبس

بدء التنفيذ لمشروعات المبادره الرئاسيه حياه كريمه بقريتي بني بكار والبصراط بمركز مطوبس

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