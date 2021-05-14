شكرا لقرائتكم خبر عن «كفى الصمت والكيل بمكيالين».. بيان من شيخ الأزهر بشأن فلسطين بـ15 لغة بينها العبرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، شعوب العالم إلى مساندة الشعب الفلسطيني.

وقال الطيب، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته».

وأضاف: «أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام».

واختتم قائلاً: «أدعو الله أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته».