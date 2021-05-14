شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ارتداء كمامة مبللة أو ممزقة يعرضك لخطر الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نشر الإرشادات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا ، من خلال انفوجرافيك للتوعية بالسلوكيات التى قد تتسبب في الإصابة بالفيروس.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من ارتداء الكمامات المبللة والفضفاضة والممزقة، قائلة: "ارتداء كمامة مبللة أو ممزقة أو فضفاضة قد يعرضك لخطر الإصابة بفيروس كورونا.. تأكد من سلامة الكمامة قبل ارتدائها".

وفى سياق متصل كشفت منظمة الصحة العالمية، عن مجموعة من النصائح الهامة الواجب اتباعها خلال عيد الفطر الذى تتجمع فيه العائلات، ويشهد إعطاء الصدقات، وفى ضوء جائحة فيروس كورونا COVID-19 فيجب اتباع هذه النصائح لمنع تفشى الوباء، وخاصة عند الصلاة وتوزيع الصدقات.



ارتداء كمامة مبللة أو ممزقة قد يعرضك لخطر الإصابة بفيروس كورونا

ومن نصائح منظمة الصحة العالمية بالإجراءات التالية لمنع تفشى فيروس كورونا خلال عيد الفطر:

ـ التباعد الجسدى بمسافة متر على الأقل.

ـ ارتداء الأقنعة القماش ونظافة اليدين كل فترة.

ـ منع التجمهر فى المحلات التجارية والمساجد.

ـ استخدام التكنولوجيا للمعايدة بدلا من اللقاءات المباشرة والنظر فى إغلاق الأماكن الترفيهية.

ـ اعزل نفسك فورا عن أى تجمعات إذا شعرت بالمرض.

ـ منع الأشخاص أصحاب الأمراض المزمنة من الاشتراك فى التجمعات.

ـ إقامة صلاة العيد فى الهواء واختصار مدتها وتقليل وتنظيم عدد الأشخاص.

ـ استخدام سجادة الصلاة الشخصية لوضعها على سجادة المسجد وقت الصلاة.

ـ تنظيف روتينى للأماكن بالمنظفات والمطهرات مثل مقابض الأبواب ودرابزين السلالم.

ـ التباعد الجسدى أثناء توزيع الصدقات.