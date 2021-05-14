شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية: نصلى ليُحل اللهُ السلامَ لكافة الأراضى الفلسطينية والعالم والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الطائفة الإنجيلية بمصر، فى بيان لها اليوم: "ونقف بصلابة خلف موقف الدولة المصرية الأصيل لحقوق الشعب الفلسطيني، والذى يستند إلى صوت العقل والحكمة فى التعامل مع كافة الأطراف"، مختتمة: "نصلى من أجل أن يُحل اللهُ السلامَ والطمأنينة والهدوء لكافة الأراضى الفلسطينية والعالم".
وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، دعا قادة العالم لمساندة الشعب الفلسطينى، قائلاً: فى رسالة بـ15 لغة بينها اللغة العبرية: "أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطينى المسالم والمظلوم فى قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته".
وأضاف شيخ الأزهر، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام.. أدعو الله أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته".