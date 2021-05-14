"قصة سائق بطل انتهت بالزغاريد".. تفاصيل حضور وزير النقل زفاف ابنة قائد قطار بأسوان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قبل نحو أسبوعين، شهدت محطة قطار دراو بأسوان بطولة لقائد القطار "القاهرة - أسوان" رقم 86، حيث تمكن خالد الليثي قائد القطار من تفادي الاصطدام بجرار زراعي بمقطورة محملة بالقصب، تقاطع مع السكة الحديد بالقرب من محطة دراو.

واستطاع قائد القطار ومساعده من الرباط السريع أمام الجرار الزراعي وتفادي الاصطدام بالقطار، واتخذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة مسير القطارات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيث تمكنت الشرطة من القبض على سائق الجرار الزراعي.

بعد الواقعة بنحو أسبوع، دعا الفريق كامل الوزير، وزير النقل قائد القطار لتكريمه داخل مقر هيئة السكة الحديد، وبحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

كما كرّم الوزير، 36 من العاملين بالهيئة كالتالي: (10 قائد قطار - 10 مساعد قائد قطار - 1 كمساري - 2 رئيس حركة - 6 من ملاحظي ومراقبي الأبراج - 6 من خفراء المنافذ - براد العربات) من الذين التزموا باللوائح والقوانين والتعليمات ومنعوا مخاطر وحوادث كانت على وشك الحدوث وحافظوا على أرواح عدد من المواطنين والركاب.

وخلال حفل التكريم، شهد وزير النقل، بشجاعة وبطولة قائد القطار الذي دعاه إلى حفل زفاف ابنته في أسوان الذي يوافق 14 مايو الجاري، ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وما كان من وزير النقل، إلا أن يوفي بوعده ووصل ظهر اليوم إلى أسوان، لحضور حفل زفاف ابنة قائد القطار، واستقبله الأهالي بالزغاريد والدفوف.

ووجه الوزير، التهنئة لمنة الله خالد الليثي قائلًا: "ألف مبروك للعروسين، بمجرد ما عرفت بمعاد فرح منة الله نجلة عم خالد، الذي يعد أحد أكفأ وأنجح العاملين بالسكة الحديد، أصريت أروح وأحضر الفرح".