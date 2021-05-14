الهلال الأحمر المصري يعلن 5 طرق للتبرع لإغاثة أهل غزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلن الهلال الأحمر المصري، طرق التبرع لإغاثة أهل غزة، مؤكدًا أنه سيتم فتح معبر رفح الحدودي مع فلسطين قريبًا.

وأضاف الهلال الأحمر في بيان عبر صفحته بموقع التواصل "فيسبوك": "المعبر هيفتح في أي وقت وهنحتاج نبعت إغاثات طبية كبيرة لإخواتنا في فلســطــيــن وبنسة كبيرة في مستشفيات دلوقتي في شمال سيناء مستعده بالطاقم الطبي لاستقبال المصابين".

وأشارت الهلال إلى أنه يمكن المساعدة في الإغاثات، من خلال إرسال كلمة غزة أو كلمة فلسطين في رسالة بخمسة جنيهات على رقم 9770، مضيفًا: "هتروح تبرع للهلال الأحمر المصري - Egyptian Red Crescent ونزلها اسكرين شوت عشان تشجع غيرك".

والهلال الأحمر المصري، جهة رسمية تؤدي واجبها في الكوارث والنكبات والحروب في مصر منذ أكثر من 100 سنة.

وأضاف بيان الهلال الأحمر، أنه لم يكن هناك أي طلب رسمي بوجود حاجة للتبرع بالدم حتى الآن.

وأكد أن هناك طرق أخرى للتبرع، من خلال الآتي:

1- الاتصال برقم 15322 وهيوص مندوب من الهلال الأحمر.

2- التبرع أونلاين من خلال موقع جمعية الهلال الأحمر المصري:https://www.egyptianrc.org/Donate/online-donation

3- أو عن طريق بنك القاهرة على حساب رقم 8384/501/30.

4- أو عن طريق فوري على حساب 99981.

5- أي ماكينة فوري.